Skoczów: Będzie nowa kładka na rzece Uszkodzona w trakcie powodzi w maju 2014 roku kładka na rzece Wiśle w Ochabach przejdzie gruntowny remont za 2 miliony złotych. Gmina Skoczów nie udźwignęłaby finansowo tej inwestycji, gdyby nie promesa z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. To kolejny z obiektów w Skoczowie po kładce przy ul. Sportowej i moście, który został zakwalifikowany do modernizacji po powodziach. Jak informuje burmistrz Skoczowa, Mirosław Sitko, remont kładki w Ochabach został wyceniony na 2 miliony złotych. - 1,5 miliona dostaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Tę promesę odebrałem pod koniec kwietnia i była to większa z promes w województwie jeśli chodzi o inwestycje popowodziowe - mówi włodarz. Przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych został ogłoszony jeszcze przed odbiorem promesy przez burmistrza Skoczowa. Chodziło o zaoszczędzenie czasu. - To było związane z tym, że mamy bardzo krótkie terminy, bo terminy formalnego wręczenia promesy bardzo opóźniły się w tym roku - w zeszłym roku był to luty, a teraz kwiecień. A problem polega na tym, że remont kładki musimy rozliczyć do końca grudnia tego roku, a wiadomo, że w okresach końca roku prace budowlane mogą być utrudnione przez pogodę - wyjaśnia Mirosław Sitko. Jak informuje burmistrz, wykonawca prac budowlanych będzie miał swobodę działania, ale parametry kładki takie jak długość i szerokość zostaną zachowane. - Mając doświadczenie z remontem kładki przy ulicy Sportowej, a także mostu, sądzę, że generalny remont kładki w Ochabach jest najlepszym rozwiązaniem - stwierdza Sitko. - Jednak wchodzenie w budowę całkiem nowej kładki wiązałoby się z ryzykiem nieuzyskania zgody ZRGW na podpory w rzece, a to podnosiłoby bardzo znacząco koszty kładki - dodaje. W porównaniu z już zrobioną kładką przy ulicy Sportowej, kładka w Ochabach jest o ok. 30 metrów dłuższa, czyli ma w sumie 96 metrów. Póki co kładka ma podpory i prawdopodobnie to rozwiązanie architektoniczne pozostanie. Otwarcie kopert w przetargu na wykonawcę prac budowlanych modernizacji kładki w Ochabach miało nastąpić w zeszłym tygodniu 4 maja. Jednak jak dowiedzieliśmy się dziś w Urzędzie Miejskim w Skoczowie, nadal trwa procedura oceny ofert. Nowa kładka w Ochabach ma stanąć do końca 2016 roku.

